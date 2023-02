Dois pescadores encontrados mortos na Marinha Grande

Dois pescadores, com cerca de 60 anos, foram encontrados mortos no areal da Praia da Vieira, em Leiria, esta quarta-feira de manhã.

As vítimas tinham ido pescar naquela praia na terça-feira à tarde, tendo sido dadas como desaparecidas ao final do dia pelas famílias, que alertaram as autoridades.

Os corpos, segundo Correio da Manhã, foram recolhidos pela equipa dos Bombeiros Voluntários de Leiria e serão alvo de autópsias.

As circunstâncias da morte dos pescadores estão agora a ser investigadas, mas a hipótese mais provável é terem morrido afogados.