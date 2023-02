Piqué e namorada expulsos de restaurante por dono que seria fã de Shakira

A novela do triângulo amoroso que envolve Gerard Piqué, Clara Chía e Shakira parece ter um novo capítulo.

O novo casal, Piqué e Clara Chia, foi expulso de um restaurante e as imagens do momento, captadas pelos paparazzi, tornaram-se virais, com vários comentários a dizer que o dono do restaurante seria fã de Shakira.

Nas imagens, muito partilhadas no TikTok, pode ver-se que a namorada de Piqué ficou irritada com o sucedido.