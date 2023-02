Jovem de 18 anos engravidou menor de 13 no Barreiro

O Ministério Público pediu o julgamento, em processo comum e perante tribunal coletivo, de um jovem de, 18 anos, "pela prática de 12 crimes de abuso sexual de crianças". Este pedido está relacionado com crimes cometidos contra uma menina de 13 anos, no Barreiro, em Setúbal.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, explicou numa nota publicada no site, que o arguido, "entre setembro e dezembro de 2021", encontrou-se "com uma menor, à data com 13 anos, num descampado junto à escola que esta frequentava e aí mantiveram relações sexuais".

É revelado que "como consequência direta, o arguido engravidou a menor", acrescentando ainda que, "quando a menor descobriu que estava grávida, em dezembro de 2021, passou a residir com o arguido".

O filho de ambos nasceu em agosto de 2022.

A investigação foi coordenada pelo Ministério Público do Barreiro.