Dez distritos sob aviso devido ao tempo frio e queda de neve

Máximas podem descer entre os 5 e os 10 graus, devido a massa de ar com origem polar que atinge o país pelo menos até ao fim de semana.





Dez distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão com aviso nos próximos dias devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima e queda de neve, que também poderá ocorrer nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga.

O IPMA prevê tempo frio, com descida da temperatura máxima entre 05 a 10 graus Celsius devido a uma massa de ar com origem polar, pelo menos até ao fim de semana.

Está também previsto vento forte, em especial na faixa costeira e nas terras altas, haverá também períodos de chuva mais frequentes na sexta-feira, que podem vir acompanhados de trovoada e granizo, vento e formação de gelo e geada no interior do país.