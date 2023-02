GNR detém dupla que roubou 14 telemóveis em Alenquer

Foram recuperados e apreendidos os 14 telemóveis no valor de cerca de 9.900 euros, tendo sido entregues aos legítimos proprietários sete telemóveis.





O Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Alenquer, deteve no dia 18 de fevereiro, um homem e uma mulher, de 30 e 31 anos por furto de telemóveis.

Após uma denúncia sobre um furto de telemóvel, os militares da Guarda iniciaram as diligências no sentido de identificar a localização em tempo real do referido aparelho.

“Foi então possível apurar que nesse mesmo dia tinham ocorrido outros furtos de telemóveis na zona de Lisboa”.

Todas as localizações apontavam para o concelho de Alenquer.

“No decorrer da ação os militares da Guarda localizaram os suspeitos da subtração e após a realização de uma busca, encontraram uma mochila contendo no seu interior 14 telemóveis”.

Foram recuperados e apreendidos os 14 telemóveis no valor de cerca de 9.900 euros, tendo sido entregues aos legítimos proprietários sete telemóveis.

Os restantes aguardam reconhecimento e a formalização da queixa por parte dos lesados.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.