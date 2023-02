Detido no Aeroporto de Lisboa homem que tinha arma branca na mala de cabine

Com a possibilidade da suspensão provisória do processo, "mediante o pagamento de um unidade de conta no valor de 102 euros, o suspeito concordou efetuar o pagamento do respetivo montante ".





Um homem foi detido, na passada sexta-feira, dia 17, no Aeroporto de Lisboa, por posse de arma proibida.

O suspeito foi abordado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) depois de, no rastreio de bagagem de cabine no raio-X do Terminal 2, se ter detetado um objeto proibido.

A Polícia explicou, em comunicado, que na abordagem policial, "foi possível apreender uma arma branca dissimulada - cardsharp".

O homem foi constituído arguido e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Com a possibilidade da suspensão provisória do processo, "mediante o pagamento de um unidade de conta no valor de 102 euros, o suspeito concordou efetuar o pagamento do respetivo montante", que vai reverter a favor da instituição APAD- Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos, esclarece a PSP.