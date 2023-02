Little Village - Little Village

1992



John Hiatt - guitarra e voz

Nick Lowe - baixo e voz

Ry Cooder - guitarra e voz

Jim Keltner - bateria



por Telmo Marques

Em 1987, aquando da gravação do seu álbum a solo "Bring The Family", é perguntado a John Hiatt, se pudesse escolher a sua banda de sonho, quais os elementos que fariam parte da mesma?

Ao que parece, terá dito: o meu bom amigo Nick Lowe, o meu guitarrista preferido Ry Cooder e o melhor baterista do Mundo, Jim Keltner... .



Sendo as escolhas alvo de alguma subjectividade, neste caso, e na minha sincera opinião, acertou em cheio. Ry Cooder foi de uma influência enorme para vários guitarristas, ressaltando logo à partida nomes tão díspares como Keith Richards e/ou Mark Knopfler.

Jim Keltner é, atrás das peles, um dos melhores bateristas do mundo, bastando fazer uma pequena pesquisa, e atentar-se ao seu fantástico CV. Aliás, este é já o segundo super grupo do qual Keltner faz parte, sendo o primeiro "The Traveling Wilburys", que era composto "apenas" por Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbinson e Jeff Lynne, um projecto lançado em 1988, e que será brevemente retratado aqui neste vosso espaço.



Sendo desde sempre um pouco desconfiado em relação aos denominados "supergrupos", à excepção do anteriormente mencionado, reconheço que este álbum levou-me algum tempo a digerir, talvez até anos.

Comprei-o em finais dos '90s, quando não tinha ainda a perfeita noção de toda a obra protagonizada já pelos seus elementos, talvez à excepção de Lowe e Keltner.



A descoberta do talento de John Hiatt e Ry Cooder foi para mim, uma autêntica pedrada no charco, pois passei desde aí a acompanhar as suas singulares carreiras, e nunca mais me deixariam de surpreender, dado o seu talento natural, quer como compositores, quer como músicos de alto calibre.



Todo o álbum é uma jóia rara, com a guitarra de Cooder a sobressair de sobremaneira, a voz de John Hiatt (principal compositor dos temas do álbum) a dar-lhe uma tonalidade totalmente única, se nos lembrarmos que o álbum saiu no apogeu do "grunge" dos Nirvana ou Pearl Jam.



Mais uma vez (e sei que escrevo isto com bastante frequência) este disco não tem faixas fracas, mas tem umas que estão um passo à frente das restantes, como é o caso de "Big Love" ou "Don't Think About Her When You're Trying To Drive".



Uma autêntica pena que o álbum não tenha tido o reconhecimento merecido, o que terá porventura levado, após uma única e curta digressão, a que a banda se tenha desmantelado, e cada um seguido com as suas respectivas carreiras.



"Don't Think About Her When You're Trying To Drive"

She don't know who you're missin'

Drivin' down that lonesome road tonight

Looking for one starlight glowing

Or her face shining in the dash light

Driving out of Natchez

You drive her back and forth across your mind

Tires squeal as the wheels spin faster

Love's gone for good this time

Don't think about her

Move on, you're lucky just to be alive

You'll live without her

Just doncha' think about her

When you're trying to drive

A heart in your condition

Shouldn't be out on that road tonight

Bad clutch and your load keeps shiftin'

Hold on, Buddy you'll be alright

You'll wake tomorrow morning

Probably be in Memphis or somewhere

They won't know one thing about her

Those lips, those eyes, that hair

Don't think about her

Move on, you're lucky just to be alive

You'll live without her

Just doncha' think about her

When you're trying to drive

You make that phone call

You'll hear her sayin'

"Hello, who's there, is it somebody playin'?"

You won't be able to utter a word

She's better off not knowin'

Where it is you're goin'

Don't think about her

Move on, you're lucky just to be alive

You'll live without her

Just doncha' think about her

When you're trying to drive

Don't think about her

Move on, you're lucky just to be alive

You'll live without her

Just doncha' think about her

When you're trying to drive

Doncha' think about her

Tryin' to drive



Até para a próxima semana