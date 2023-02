Homicida que esteve preso durante 22 anos tenta matar homem com martelo em Matosinhos

Um homem, de 61 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por tentativa de homicídio em S. Mamede Infesta, Matosinhos.

O crime ocorreu pelas 07h30 da manhã de sábado passado.

“Na origem do crime terá estado uma queixa da vítima, um homem de 41 anos, que indicaria o ora detido no envolvimento no furto de uma sua viatura. O arguido viria a abordar a vítima à saída de casa, desferindo-lhe várias pancadas com um martelo que a atingiram várias vezes na cabeça e causaram graves lesões”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido tem antecedentes criminais por vários crimes, nomeadamente homicídio, tendo estado preso durante 22 anos.

Já foi presente à autoridade judiciária e foi-lhe decretada prisão preventiva.