Homem morre atropelado por comboio em Faro

Uma pessoa morreu esta quinta-feira depois de ter sido atropelada por um comboio, em Faro.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro, em delcarações ao Notícias ao Minuto, o atropelamento ocorreu na passagem de nível junto ao Teatro das Figuras, no mesmo município.

Sabe-se que a vítima é do género masculino mas ainda não foi possível apurar a sua idade ou nacionalidade.

O alerta para o acidente foi dado pelas 12h32, tendo sido destacados para o local 15 elementos dos bombeiros, do INEM e da PSP, apoiados por seis viaturas.