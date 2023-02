Gomes Cravinho sob novas suspeitas

João Gomes Cravinho terá andado com a carta de condução caducada durante sete anos (entre os 50 e os 57 anos de idade) e é suspeito de ter beneficiado de tratamento de favor do antigo presidente do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) para reaver o título sem cumprir as formalidades legalmente exigidas, noticiou a TVI.

Segundo o canal de Queluz, o ministro estará a ser investigado por abuso de poder e tráfico de influências, na sequência de uma queixa anónima apresentada junto do Ministério Público, dando conta de dados circunstanciais que justificaram a abertura de inquérito por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. No inquérito é também visado Eduardo Feio, o então presidente do IMT, que, segundo a denúncia, terá alugado um carro ao ACP, em 2021, alegadamente para o então ministro da Defesa (atual ministro dos Negócios Estrangeiros) fazer o exame de condução exigido para a revalidação da carta.