Habitação. Ocupação faz soar alarmes

Em Espanha, a falta de casas levou a que muitos ocupassem habitações que não lhes pertencem. Todos os especialistas ouvidos pelo Nascer do SOL dizem que Portugal não deverá chegar a essa situação de risco, mas alertam que as medidas deviam ser melhor pensadas e que há muito a fazer.





A falta de habitação não é apenas um problema nacional. E o lançamento do programa do Governo contra a falta de casas no mercado de arrendamento a rendas acessíveis rapidamente fez soar os alarmes, remetendo para o que se passou ainda tão recentemente no país vizinho.

Em Espanha, em plena pandemia, houve um movimento de usurpadores de casas – denominados ‘Okupas’ – que lançaram o pânico nas principais cidades. É que esses ‘okupas’ tomaram de assalto as residências desocupadas durante o chamado confinamento, mesmo aquelas que eram de primeira habitação, trocaram as fechaduras e instalaram-se nelas recusando-se a sair. Os proprietários ou arrendatários originais, para as recuperar, tiveram de interpor ações judiciais que, na maioria dos casos, se arrastaram por vários meses ou mesmo anos.

É que as falhas ou lacunas da legislação aprovada pelo Governo do PSOE com o apoio do Podemos só permitiam o despejo dos ‘Okupas’ instalados nas casas há mais de 48 horas mediante uma ordem do tribunal – e a justiça espanhola, como a portuguesa, não é conhecida pela celeridade das suas decisões.

