Um morto e dois feridos na sequência de queda em Torres Vedras

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de uma queda dentro de uma fossa, em Outeiro da Cabeça, Torres Vedras.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, em declarações ao Notícias ao Minuto, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 16h05 desta sexta-feira e o óbito foi declarado no local.

Dos dois feridos, um deles sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Já o ferido ligeiro recebeu apenas assistência médica no local.

No local estiveram os Bombeiros de Torres Vedras, acompanhados de elementos da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Loures e das Caldas da Rainha.