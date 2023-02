Derrotado mas não eliminado

O regresso do FC Porto à Liga dos Campeões saldou-se por uma derrota (1-0) frente ao Inter de Milão. Os azuis e brancos não perdiam há 22 jogos, a derrota acaba com essa série positiva, mas não compromete a eliminatória que segue dia 14 de março, no Dragão.

Os guarda-redes estiveram em destaque o que mostra que as duas equipas tiveram ocasiões para marcar. A história do jogo ficou marcada pela expulsão justa de Otávio, esqueceu-se que não estava na liga portuguesa... e acabou expulso ao ver o segundo cartão amarelo. A sua experiência podia e devia ter evitado essa situação até porque estava a ser influente no modelo de jogo pensado por Sérgio Conceição. O FC Porto trabalhou para obter outro resultado, e poderia ter evitado a derrota se tivesse terminado a partida com 11 jogadores em campo. «Foi um jogo muito competitivo. As duas equipas estiveram ao nível dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os jogadores estiveram sempre focados naquilo que estava planeado. Conhecíamos os pontos fracos do adversário e tentámos explorar isso. Tivemos uma boa dupla oportunidade na segunda parte», afirmou o técnico portista, que concluiu: «Obviamente estou aziado porque não gosto de perder, principalmente pelo esforço e dedicação dos jogadores». Pepe era o rosto da desilusão. «É difícil explicar a derrota depois do jogo que fizemos. Está tudo em aberto para o Dragão. Tivemos oportunidades para marcar e, nestes jogos, quando não se marca corre-se o risco de perder. Eles só tiveram mais oportunidades depois da expulsão», disse o capitão portista.

A semana de Liga dos Campeões teve jogo grande no mítico Anfield Road entre o Liverpool e o Real Madrid, na repetição da final do ano passado, que os ‘merengues’ venceram por 1-0, só que agora foi bem pior. Os reds estiveram a vencer por 2-0, mas depois viveram um pesadelo com a tremenda reação do Real Madrid que virou o resultado para 5-2. Foi mais uma noite de glória para o campeão europeu só que fora de portas. Carlos Ancelotti considerou que «a eliminatória não está resolvida, temos de lutar, pois o Liverpool vai atrás da vitória», disse com fair play o treinador do Real Madrid depois de ter aplicado uma ‘manita’ ao adversário.

Jürgen Klopp ficou convencido com o desfecho da eliminatória, reconhecendo que «o início de jogo foi espantoso, jogámos exatamente como queríamos. Só que depois perdemos energia e não voltámos a ser a mesma equipa. Iremos a Madrid tentar um bom resultado, mas não é altura de dizer que iremos recuperar da desvantagem», admitiu o treinador do Liverpool. Nos outros jogos, o Eintracht Frankfurt perdeu (0-2) com o Nápoles e o Leipzig empatou em casa (1-1) com o Manchester City.