O cardeal Tolentino, prefeito do Dicastério do Vaticano para a Cultura e a Educação, vai ser o comissário da representação do Vaticano na Bienal de Arquitetura de Veneza e já convidou Siza Vieira para contribuir com uma instalação.

O pavilhão do Vaticano terá como tema a ‘Amizade Social’.