Caso macabro em Hong Kong: Polícia descobre cabeça de modelo desmembrada dentro de panela

Outras partes do corpo da jovem já tinham sido encontradas dentro de um frigorífico.





A modelo e influencer Abby Choi tinha sido vista pela última vez na terça-feira passada em Kowloon, Hong Kong. Na sexta-feira, as autoridades encontraram partes do se corpo num frigorífico numa casa arrendada em Hong Kong.

Mais tarde, e após uma busca detalhada, foi descoberta a cabeça da jovem, de 28 anos, numa panela, onde estavam também algumas costelas.

O caso macabro está ser investigado e já foram detidas quatro pessoas pelas autoridades de Hong Kong.

O último a ser detido foi o ex-marido da modelo, que estava a tentar sair da cidade de barco. Antes já os pais e o irmão tinham sido detidos, por suspeitas de envolvimento no homicídio e na ocultação do cadáver.

Na origem do crime estarão disputas financeiras, sobre elevadas quantias de dinheiro, com a família do ex-marido.