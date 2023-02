Uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 370, no concelho de Avis, este domingo, deixou nove pessoas feridas, quatro delas com gravidade.

O acidente ocorreu cerca das 16h30 e todos os feridos foram transportados para o hospital de Portalegre.

No local estiveram os bombeiros de Avis, de Ponte de Sor, de Sousel e do Alter do Chão, o INEM e a GNR, com 18 operacionais, apoiados por nove veículos.