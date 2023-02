Dani Alves vai ser julgado este ano e pode ser condenado a 10 anos de prisão

O jogador de futebol Dani Alves deverá ser julgado este ano, no âmbito do processo em que é acusado de violar sexualmente uma mulher de 23 anos, no passado dia 30 de dezembro, numa discoteca em Barcelona.

De acordo com o jornal El Mundo, que cita fontes do Tribunal de Barcelona, "o processo de instrução está praticamente finalizado".

"É previsível - e desejável - que, num curto período de tempo, o processo de instrução esteja completo, e o processo sumário concluído, pelo que a prisão condicional pode manter-se durante um período temporal razoável", acrescenta ainda o tribunal.

Atualmente, falta apenas realizar uma avaliação psicológica à queixosa, para aferir potenciais sequelas, assim como um "atestado policial sobre as câmaras de segurança exteriores à zona que captaram a vítima e amigas a sair do local visivelmente afetadas".

O jogador de 39 anos vai então responder por um "um delito de agressão sexual com penetração, do artigo 179 do Código Penal, que prevê uma pena de 4 a 12 anos de prisão", com a agravante de um suposto "abuso de superioridade".

O lateral-direito arrisca ser condenado a uma pena de prisão de oito a dez anos, apesar de o próprio continuar a dizer que a relação com a mulher foi consentida.