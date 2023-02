Ministro nega fecho das urgências de Loures e Barreiro à noite

O ministro da Saúde rejeitou, esta segunda-feira, o eventual fecho noturno das urgências pediátricas de Loures (Lisboa) e do Barreiro Montijo (Setúbal), enquadrando esses casos no projeto em curso da criação de um novo modelo de urgências.

"Sempre que as coisas não estão a funcionar como devem, eu fico preocupado com esse facto. Devo dizer que, no caso concreto da região de Lisboa, isso tem de ser tratado no contexto da organização das urgências metropolitanas, porque foi isso que nós fizemos noutras regiões do país", disse Manuel Pizarro, em Alcácer do Sal, no arranque da iniciativa Saúde Aberta pelos concelhos do litoral alentejano.

Sublinhe-se que as declarações do ministro foram feitas na sequência da notícia, avançada pela RTP, após uma denúncia do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que dava conta de que "a urgência de pediatria do Hospital de Loures passa a encerrar já em março durante a noite e aos fins de semana devido à falta de pediatras".