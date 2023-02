Homem morre depois de ser atacado por três cães na Flórida

Um homem morreu na noite da passada sexta-feira, depois de ter sido atacado por três cães, enquanto caminhava num bairro, em Pensacola, na Flórida, Estados Unidos da América (EUA).

De acordo com o TheNews&Observer, que cita as autoridades norte-americanas, o incidente ocorreu pelas 22h15, num bairro de casas unifamiliares a norte de Pensacola.

"Uma testemunha observou um homem a ser atacado por três pit bulls", referiram, acrescentando que "a testemunha conseguiu afugentar os cães e chamou imediatamente o 911 [número de emergência]".

Contudo, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos, e morreu, mas tarde, no hospital.

Quando as autoridades chegaram ao local não encontraram os cães os agentes do Controlo de Animais do Condado de Escambia iniciaram uma busca.

"Um pit bull foi intercetado e tentou evitar a captura", adiantaram, apontando que "o animal continuava a ser muito agressivo e teve de ser alvejado por um agente", estando atualmente a receber tratamento médico.

Foi capturado um segundo cão suspeito mas não foram divulgados mais pormenores, nem sobre os cães, nem sobre o possível dono.