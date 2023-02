"Acabem com o VAR. Não estão a fazer nada", pede Pinto da Costa

O FC Porto perdeu com o Gil Vicente por 1-2, num jogo em que os dragões viram dois jogadores serem expulsos, João Mário e Uribe.

Pinto da Costa, reagiu à derrota e arrasou a arbitragem.

"Comparar as grandes atuações do VAR de hoje e do VAR António Nobre em Vizela... Eu faço aqui um pedido para que acabem com o VAR. VAR para uns e não haver para outros…Faz um sentido contrário da verdade de jogo. Se defendem a verdade desportiva e o VAR só atua para alguns e para outros não, acabe-se com VAR", disse o presidente ao Porto Canal, que falou depois do grande aplauso que a equipa recebeu após o apito final de Rui Costa.

"Nove contra 11 era uma missão quase que impossível, sobretudo com a dualidade que houve na amostragem de cartões amarelos e que levou ao vermelho do Uribe. É só analisar os lances. A grande lição desta jornada, não é deste jogo, é acabe-se com o VAR. Para a verdade desportiva, acabe-se com o VAR! Haver VAR para uns e não haver para outros... não, acabe-se com isso", afirmou o dirigente dos azuis e brancos.

Na declaração após o jogo, Pinto da Costa sublinhou: "nós não tratamos os árbitros por tu”, referindo-se ao momento em que Rui Costa confrontou Tiago Martins no túnel, em Braga.

“Espero que o Conselho de Arbitragem medite bem no que se passou nesta jornada e nas nomeações que fez, porque o António Nobre, como VAR no jogo com o Vizela, influenciou o resultado, marcando um penálti contra o Vizela e agora em Vizela estava distraído e devia estar a ler os versos do António Nobre", disse ainda.

O FC Porto ocupa a segunda posição do campeonato com 51 pontos, a oito do líder Benfica.