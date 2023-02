Braga ativa plano de contingência para sem-abrigo devido ao frio

A cidade de Braga anunciou, esta segunda-feira, que vai ativar o seu plano de contingência para apoiar pessoas sem-abrigo devidos às baixas temperaturas que se vão sentir durante os próximos dias.

A autarquia explica em comunicado que vai ativar o plano "no nível amarelo, devido à previsão de tempo frio, nomeadamente de temperaturas mínimas que podem variar entre os 0ºC e os -1ºC, entre as 20h30 de hoje, 27 de fevereiro, e as 8h30 do dia 3 de março".

A Câmara Municipal adianta que estará em funcionamento um centro de alojamento de emergência, e serão acionadas equipas de rua da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Recorde-se que o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo tem por objetivo definir e descrever a estrutura de coordenação das ações de resposta de âmbito municipal, respetiva gestão operacional, bem como a forma como são mobilizados e ativados os recursos existentes de apoio à população de pessoas em situação de sem-abrigo, face à ocorrência de períodos de frio", acrescenta a autarquia.

Lisboa ativou e a prolongou o plano de contingência para proteger as pessoas em situação de sem-abrigo do frio (abrindo estações de metro e pavilhões ), o Porto nunca chegou a ativar por não se terem atingido temperaturas reduzidas o suficiente durante três dias consecutivos e, o executivo rejeitou propostas para ativar o plano de contingência.