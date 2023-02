Futebolista inglês de 23 anos morre após desmaiar em campo

O jovem Michael Palmer, jogador de futebol que alinha no clube Crowland Town, morreu durante um jogo contra o Leverington.

O jogador do clube de futebol regional, de 23 anos, desmaiou em campo e ainda foi levado para o hospital, onde acabaria por morrer.

O seu clube partilhou a notícia nas redes sociais, lembrando que o jovem morreu a a “jogar o jogo que amava”.

As some of you may already be aware Crowland Town FC tragically lost one of our family members yesterday playing the game he loved. Our player Michael Palmer tragically collapsed during the game and never regained consciousness. 1/3