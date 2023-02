Pedro Guerra em tribunal diz-se perseguido pelo FC Porto

Pedro Guerra esteve esta segunda-feira no Tribunal do Bolhão, no Porto, onde respondeu a um processo movido pelo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e pelo administrador da SAD, Luís Gonçalves.

Em causa estão declarações feitas enquanto comentador desportivo, em 2018, que, na opinião do antigo diretor de conteúdos da BTV, deram origem a uma perseguição por parte dos dragões.

"Tenho pena que o FC Porto me continue a perseguir, mas não tenho medo do senhor Pinto da Costa. Quem não esteve aqui hoje foi ele", disse Pedro Guerra, à saída do tribunal, citado pelo jornal Record.

"É uma forma de pressão, a que nos habituou e que me têm feito a mim. Apenas questionei porque é que um árbitro tinha sido mudado. Acham normal que um árbitro seja mudado e o Conselho de Arbitragem, que foi a minha preocupação, não tenha esclarecido?", terminou.