Lionel Messi vence The Best de melhor jogador

A gala The Best da FIFA realizou-se na noite desta segunda-feira em Paris, onde foram entregues os prémios para os melhores do ano.

Lionel Messi venceu na categoria de melhor jogador do ano, prémio que disputou com o colega do PSG, Kylian Mbappé e com Karim Benzema, do Real Madrid que não esteve presente na gala.

O guarda-redes Emiliano Martínez, campeão do mundo pela Argentina, foi eleito o melhor guarda-redes do ano. A Argentina fez o pleno e o selecionador Lionel Scaloni levou o prémio de melhor treinador.

Cristiano Ronaldo não esteve nomeado, mas o português João Cancelo recebeu o The Best pela presença no melhor 11 do ano.