Frio coloca Portugal continental sob aviso amarelo até quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, entre esta terça-feira e quinta-feira, 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio.

Assim, Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estarão sob aviso amarelo até as 10h00 de quinta-feira.

Além disso, o IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h00 e as 21h00 devido à agitação marítima, prevendo-se ondas que podem chegar aos 4,5 metros.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão, até às 12h00 de hoje, sob o mesmo aviso devido à agitação marítima.

O IPMA prevê para hoje tempo frio, com céu pouco nublado, com os termómetros a oscilar entre os -3 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 20 (em Faro).