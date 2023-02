Aeroporto de São Petersburgo suspende temporariamente todos os voos

O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, na Rússia, suspendeu todos os voos durante a manhã desta terça-feira.

De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, citada pela Reuters, a paralisação do espaço aéreo num raio de 200 quilómetros do aeroporto vai até às 13h20 no horário local (10h20, em Lisboa).

O site de rastreamento de voos Flight Radar avançou que vários voos com destino a São Petersburgo também tiveram de voltar para trás.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2023

O motivo oficial da suspensão dos voos ainda não é conhecido, mas Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, disse que "caças de combate foram enviados para o céu devido a um objeto desconhecido no ar".

Pulkovo airport in St Petersburg stopped accepting aircraft temporarily - local government Telegram.@flightradar24 shows no aircraft approaching city now



Earlier, fighter jets raised there due to unknown object in the air, "Carpet" plan activated (for when such objects appear) pic.twitter.com/3UyovLYesu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 28, 2023