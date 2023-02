Alianças e Rupturas Anglo-Portuguesas - O Tratado de Santarém de 1373

por Roberto Cavaleiro

O 650º aniversário deste tratado de paz será comemorado a 19 de março. Marcou o fim da segunda guerra entre os reis Fernando I de Portugal e Henrique II de Castela e foi cimentada por dois casamentos reais: a princesa Beatriz, irmã de D. Fernando I e filha do rei D. Pedro de Portugal com D. Inês de Castro casou-se com Sancho Alfonso de Castela, enquanto a filha ilegítima de D. Fernando I, Isabel, se casaria com o conde Alfonso de Noreña e Gijon, filho do monarca castelhano.

Uma exigência do Tratado era que todos os castelhanos desleais fossem banidos do reino. Também exigia o fim dos interesses comerciais e militares ingleses em Portugal e o cancelamento do Tratado de Tagilde, assinado em julho de 1372 por John de Gaunt, duque de Lancaster. Ele tinha prometido trazer reforços de tropas da Inglaterra em troca do apoio português à sua reivindicação ao trono de Castela devido ao seu casamento com Constanza, filha de D. Pedro I. Mas a derrota da marinha inglesa pelos franceses numa batalha naval perto de La Rochelle e o bloqueio de Lisboa e Porto por navios de guerra castelhanos frustraram os objectivos de Lancaster. Após uma profunda invasão de Portugal pelas forças expedicionárias castelhanas, D. Fernando caiu de joelhos.

Esta paz bastante frágil durou os sete anos previstos no Tratado, apesar da oposição do povo português, que incluiu a tomada do castelo de Ourém por reféns pretendidos. No entanto, apenas três meses depois, um tratado de aliança entre Inglaterra e Portugal foi assinado em Londres pelo rei Eduardo III e ratificado por D. Fernando I (O Inconstante). A descoberta desta perfídia pouco repercutiu por parte do regime castelhano que colocara os seus próprios administradores na economia portuguesa e confiava que a sua hegemonia náutica impediria o cumprimento prático por parte dos ingleses das suas obrigações militares. O comércio estabelecido pelos comerciantes ingleses por meio do seu tratado não oficial de 1353 foi autorizado a continuar, pois era considerado benéfico para ambas as economias ibéricas.

Este status quo continuou até 1381, quando João Andeiro , então consorte da rainha Leonor (Teles de Menezes), reviveu o Tratado de 1373, convidando o duque de Cambridge para liderar uma ralé de mercenários ingleses que saquearam e causaram graves danos corporais a castelhanos e portugueses que viviam nas zonas fronteiriças. Por ação conjunta, os saqueadores ingleses foram expulsos por portugueses e castelhanos que concordaram com os termos de uma paz fundada, mais uma vez, no casamento da realeza e da nobreza.

O quango, Portugal-UK 650, que agora se prepara para as comemorações em julho do Tratado de Londres faria bem em incorporar referências às consequências do anterior Tratado de Santarém.

28-02-2023