Centenas de raparigas no Irão poderão ter sido envenenadas em salas de aulas

Centenas de raparigas que frequentavam diferentes escolas no Irão terão sido envenenadas nas suas salas de aulas.

De acordo com a Associated Press, os possíveis ataques atingiram cerca de 30 escolas e as autoridades estão a investigar os incidentes.

Tudo aponta que os ataques terão como objetivo tentar encerrar escolas para raparigas neste país, que enfrenta, há meses seguidos, grandes protestos após a morte da jovem Mahsa Amini, depois da sua detenção em setembro pela polícia de moralidade do país.

Os suspeitos, diz ainda a imprensa internacional, ainda não foram identificados.

Os casos não são de agora: os primeiros surgiram no final de novembro do ano passado, em Qom, a 125 quilómetros a sudoeste da capital do Irão, Teerão, com estudantes do Conservatório de Noor Yazdanshahr a adoecerem.

As jovens queixam-se com dores de cabeça, palpitações cardíacas, letargia e paralisia.