Detidas 21 pessoas em operações da PSP em Lisboa

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Polícia de Segurança Pública) deteve 21 pessoas, na sequência de várias operações desencadeadas na zona da baixa de Lisboa.

Em comunicado, publicado nas redes sociais, no sábado, a autoridade informa que em causa estão iniciativas policiais que se focaram, principalmente, na zona do Cais do Sodré, para "aumentar o sentimento de segurança ao cidadão e, também, de fiscalizar os estabelecimentos comerciais".

As atuações resultaram da atuação da PSP resultou a detenção de 20 homens e de uma mulher, pela prática de vários tipos de crime - dos quais se destacam furtos qualificados, posse de arma proibida, tráfico de estupefaciente e roubo por esticão. Foram, também, apreendidas 40,8 doses individuais de haxixe e 12,02 de cocaína.

A autoridade, na mesma nota, diz que fiscalizou ainda 51 estabelecimentos comerciais, tendo passado 46 autos de notícia por contraordenação. Duas viaturas foram também rebocadas e uma carrinha com diversos artigos alimentares, tabaco e 330 garrafas de bebida alcoólica, em modo de venda ambulante, foram também apreendidas.