Urgência pediátrica noturna do Hospital de Loures vai encerrar

Manuel Pizarro confirmou esta terça-feira o encerramento da urgência pediátrica noturna do hospital de Loures.

O ministro da Saúde adiantou ainda que o funcionamento das urgências de pediatria da Área Metropolitana de Lisboa vai ser anunciado para a semana.

"É verdade que, no caso do Hospital de Loures, o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo, apenas porque não há disponibilidade de profissionais", admitiu Pizarro em declarações aos jornalistas no final de uma visita que fez ao serviço de urgência do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, acompanhado pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

Esta situação terá sido uma das razões que levou à reorganização das urgências pediátricas, situação que é antecipada no caso da urgência pediátrica do Hospital de Loures, "que deixará de facto funcionar à noite" a partir de quarta-feira.