Ten Hag quer Gonçalo Ramos no Manchester United

O Manchester United venceu a Taça da Liga Inglesa e já está a preparar a próxima época.

O jornal britânico Manchester Evening News avança, esta terça-feira, que Ten Hag já terá informado que pretende contar com "pelo menos, duas contratações de verão significativas", sublinhando o reforço na frente de ataque como uma das prioridades.

A mesma publicação diz que o treinador "tem ficado impressionado" com Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, que já conta com 19 golos e três assistências em 32 jogos.

Victor Osimhen, do Napoli, Harry Kane, do Tottenham, e Mohammed Kudus, do Ajax, serão outros dos nomes apontados pelo técnico dos red devils.