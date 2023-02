Câmara de Lisboa vai reforçar medidas de apoio a sem-abrigo devido às baixas temperaturas

A Câmara de Lisboa vai ativar o plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo devido ao frio na cidade.

Desta forma, foi solicitada aos parceiros do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa (NPISA Lisboa) a "antecipação da abertura dos Centros de Alojamento Temporário e, se possível, a sua abertura em permanência por 24 horas".

Será ainda reforçada a distribuição de "alimentos e bebidas quentes, e de roupa e agasalhos", pelas entidades responsáveis pela distribuição alimentar e de roupa, assim como o aumento da vigilância, por parte das equipas técnicas de rua, na "identificação das necessidades das Pessoas em Situação de Sem Abrigo ao nível da alimentação, agasalhos e cuidados básicos de saúde".

"Em simultâneo, em colaboração com o Metropolitano de Lisboa, as estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente irão estar abertas, previsivelmente, desde hoje, terça-feira, até sexta-feira, das 23h00 às 06h30", pode ler-se.

Contudo, o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio "não será, por agora, ativado, uma vez que não foi emitido pelo IPMA, nem o aviso laranja (quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 0º C a -1º C ≥ 48 horas) nem, sequer, o aviso amarelo (quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 3º C a 1º C ≥ 48 horas)", lê-se na nota.

A autarquia pede à população em geral, que mantenha o corpo hidratado e quente, protegido do frio, que mantenha a casa quente e que esteja especialmente atenta a todos os sinais que possam indiciar algum problema de saúde.