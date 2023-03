Ucrânia nega ataques a território russo

Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente da Ucrânia, negou que o país tenha atacado a Rússia.

"A Ucrânia não atinge o território da Federação da Rússia. A Ucrânia está a travar uma guerra defensiva para desocupar todos os seus territórios. Isso é um axioma", disse o responsável, através do Twitter, esta quarta-feira.

🇺🇦 doesn't strike at RF's territory. 🇺🇦 is waging a defensive war to de-occupy all its territories. This is an axiom.

Panic & disintegration processes are building up in RF, reflected by an increase in internal attacks on infrastructure facilities by unidentified flying objects.