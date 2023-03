Vídeo mostra general russo a dançar nu | VÍDEO

Divulgação do vídeo será uma estratégia de Moscovo para causar constrangimentos ao tenente-general face às alegadas falhas nas suas missões.





Um vídeo de um tenente-general da Rússia a dançar totalmente nu foi recentemente divulgado nas redes sociais.

De acordo a imprensa internacional, o vídeo de Alexandr Matovnikov, de 57 anos, foi originalmente divulgado no Telegram.

Contudo, segundo o The Daily Telegraph, as imagens foram partilhadas depois de, na segunda-feira, um avião de espionagem russo ter sido destruído próximo à Bielorrússia, sendo Alexandr Matovnikov um dos principais chefes do exército russo naquele país.

Juste pour le plaisir ,Aleksandr Matovnikov 😅😂😂 pic.twitter.com/xxm7kmx2dL — Frédéric bxl🇧🇪🇪🇺🇺🇦 (@BxlFrederic) February 28, 2023

A divulgação do vídeo, diz ainda o jornal, será uma estratégia de Moscovo para causar constrangimentos ao tenente-general face às alegadas falhas nas suas missões.