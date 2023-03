Quase 40 brigadas da ASAE fiscalizam preços nos hiper e supermercados

Em causa está o preço do cabaz básico, que aumentou mais do dobro da inflação, no último ano.





A ASAE levou a cabo, esta quarta-feira, uma ação que envolve trinta e oito brigadas, cerca de 80 inspetores, para fiscalizar os preços dos bens alimentares nos hipermercados e supermercados, face ao aumento de 21,1% do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, explicou, à Agência Lusa, que esta ação inspetiva tem "como pano de fundo que Portugal tem uma inflação geral de 8,6%, abaixo da média da União Europeia de 10%, mas, no que respeita aos produtos alimentares, o preço do cabaz aumentou mais do dobro da inflação, 21,1%", no último ano.

"Por isso mesmo, e também porque temos, em alguns produtos, aumentos de 40, 50 e até 70% face ao ano anterior, pretendemos intensificar a fiscalização ao nível dos preços dos bens alimentares", acrescentou.

Estão no terreno 10 brigadas da ASAE no Norte do país, 12 brigadas no Sul e 16 brigadas na região Centro para "fiscalizar no terreno, em supermercados e hipermercados de todo o país, a fixação de preços e as práticas comerciais".

O governante sublinhou que o objetivo é também "transmitir uma palavra de confiança aos consumidores. O Estado está atento, está a agir e vai intensificar esta ação no terreno".