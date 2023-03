Homem morre em colisão entre mota e camião em Benavente

Óbito foi declarado no local.





Um homem morreu esta quarta-feira numa colisão entre uma mota e um veículo pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 10, no Porto Alto.

Ao Notícias ao Minuto, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse que o óbito foi declarado no local, com o alerta para o acidente a ser dado às 5h38.

No local estiveram duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e a Guarda Nacional Republicana.