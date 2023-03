Homem ateia fogo a outro nas ruas de Londres

As autoridades britânicas estão à procura de um homem que, alegadamente, ateou fogo a outro em Londres, Inglaterra.

O incidente terá ocorrido pelas 20h de terça-feira, a cerca de 10 minutos a pé da estação de comboios de West Ealing.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela imprensa britânica, está atualmente a decorrer uma investigação para localizar o suspeito e apurar as causas do ataque.

Em comunicado, a autoridade explica que "a polícia foi chamada às 19h59 de segunda-feira, 27 de fevereiro, para um incidente em Brownlow Road, West Ealing. Apurou-se que um homem ateou fogo a um segundo indivíduo”.

A vítima terá sofrido queimaduras ligeiras e, segundo a polícia, o suspeito colocou-se em fuga antes da chegada das autoridades.