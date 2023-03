EDP com lucros de 679 milhões de euros em 2022

“A seca extrema registada em Portugal no período de 12 meses terminado a setembro de 2022 penalizou fortemente os resultados da EDP em 2022, mesmo considerando a forte pluviosidade no quarto trimestre de 2022".





A EDP registou lucros de 679 milhões de euros, em 2022, mais 3% que um ano antes, mas o desempenho em Portugal levou a um prejuízo no país de 257 milhões de euros.

“A seca extrema registada em Portugal no período de 12 meses terminado a setembro de 2022 penalizou fortemente os resultados da EDP em 2022, mesmo considerando a forte pluviosidade no quarto trimestre de 2022, que permitiu a recuperação do armazenamento nas albufeiras para níveis acima da média (cerca de 70%), melhorando as perspetivas de produção no início de 2023”, revela em comunicado.

O grupo EDP diz que o resultado é “suportado pelo bom desempenho das operações internacionais, sobretudo da atividade de energias renováveis na Europa e nas operações de redes de eletricidade no Brasil“.

O investimento bruto duplicou para 6,7 mil milhões em 2022, dos quais 96% em energias renováveis e redes de eletricidade.

Em matéria de energias renováveis, nos últimos 12 meses, a EDP informa que instalou mais 2,2 gigawatts (GW) de capacidade, tendo registado um recorde de 4 GW de capacidade em construção