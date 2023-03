"A língua é sempre um desafio apesar de achar que seria pior do que realmente foi. Nunca me julgaram, havia margem para o erro", reflete a enfermeira Joana Abrunhosa, de 26 anos, que se mudou de Portugal para os Países Baixos no início de 2022.





Entre o início da pandemia e janeiro deste ano, mais de 3.300 enfermeiros saíram de Portugal, sendo a Suíça o principal país de destino para trabalhar, segundo dados da Ordem dos Enfermeiros. Estes apontam para uma subida da emigração em 2022. A Ordem dos Enfermeiros (OE) recebeu, desde o início de 2020, o ano do surgimento do novo coronavírus, 3.364 pedidos de declarações para efeitos de emigração, sendo que os dados mais recentes dão a entender que os pedidos voltaram a subir no ano passado, totalizando 1.221, mais 308 do que em 2021 (913).

Uma destas pessoas é Joana Abrunhosa, uma jovem enfermeira de 26 anos que se mudou de Paço de Arcos, em Oeiras, para os Países Baixos no início de 2022. «A diferença maior é mesmo a qualidade de vida: dão muita importância à vida privada, há um bom equilíbrio. Não vivem para trabalhar como nós. À hora que é para sair do trabalho, sai-se e pronto. Eu, por exemplo, trabalho 32 horas (quatro dias por semana) e, portanto, não tem nada a ver com aquilo que trabalhava», explica a rapariga que vive em Alphen aan den Rijn, uma cidade localizada entre Leiden e Utrecht.

«O ordenado é claramente superior e o custo de vida é um bocadinho mais elevado. A carga horária não tem nada a ver, nem sequer é permitido fazer turnos duplos no mesmo sítio. Aí fazemos horas extraordinárias e nem nos pagam. Em Portugal, o ordenado inicial dos recém-licenciados não é mau, mas olhava para colegas com 20 anos de experiência e ganhavam mais 10 euros do que eu. Por mais que sejamos bons, há uma estagnação e isto desmotiva por mais que gostemos daquilo que fazemos», admite a enfermeira que trabalhou no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO) antes de ter decidido emigrar.

«Os holandeses são muito organizados, é a principal característica deles, e ao nível de recursos têm os melhores equipamentos. O sistema de saúde é diferente, mas têm acesso aos melhores cuidados. A nível teórico, os portugueses são muito melhores: por vezes, os holandeses nem sabem usar os recursos materiais que têm. É por isto que gostam de nós em todo o lado», reflete a jovem que estudou na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

«A língua é sempre um desafio apesar de achar que seria pior do que realmente foi. Nunca me julgaram, havia margem para o erro... E aquilo que nunca senti, mas acredito que vá sentir é a diferença do clima. Agora sei que vai doer um bocadinho. Faz sol, faz calor, mas o inverno é muito mais rigoroso», confessa. «E a comida é... Bem, é muito difícil encontrar peixe. É à base de fritos. Comem sandes ao almoço. Consigo fazer a minha comida, mas há coisas difíceis de encontrar», partilha.

«Não estou a trabalhar na área de que gosto: no início, temos de começar por algo mais simples e eu tenho o nível B1 da língua, e é necessário o B2 para trabalhar num hospital. Neste caso, queria estar num oncológico. Têm bastantes e são dos melhores da Europa. Pelo contrário, valorizam muito a progressão na carreira e se estivermos a trabalhar nas áreas que queremos e souberem que beneficiam se prosseguirmos estudos, financiam a formação», narra Joana, enfermeira que, tendo feito um investimento monetário e também de tempo na aprendizagem da língua, espera continuar a estudar.

«Trabalho com idosos: gosto, mas sinto que é simplesmente um trabalho para desenvolver a língua. Aqui ninguém corre, ninguém sai fora de horas... É um ritmo que não tem nada a ver. Estou num sítio em que posso melhorar os conhecimentos da língua, mas não os conhecimentos técnicos de Enfermagem. Por enquanto, é isto: logo se verá o futuro», conclui.

A bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, explicou que os mais de 3.300 profissionais que deixaram o país entre 2020 e o final de 2022 correspondem ao número de enfermeiros formados anualmente pelas escolas portuguesas. Desde 2015, de acordo com Ana Rita Cavaco, inscreveram-se na OE aproximadamente 13 mil enfermeiros, mas emigraram, neste período, mais de 15 mil. «Isto prova a toda a gente que não emigram só recém-licenciados, emigram também pessoas como muita experiência, enfermeiros especialistas», disse a bastonária há um mês. l