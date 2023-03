Governo aprova delegação regional do INEM no Algarve

O Algarve vai voltar a contar com uma delegação regional do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), responsável por gerir os 42 meios operacionais da região em articulação com a direção nacional do INEM, com as delegações regionais do Norte e do Centro e com a delegação regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo.

"O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que altera a lei orgânica do INEM e que faz com que o INEM recupere, no Algarve, a sua delegação regional", anunciou o ministro da saúde.

“A Delegação Regional do Algarve recupera assim a sua autonomia, depois de, em 2012, ter sido integrada na Delegação Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo do INEM. A concretização deste projeto permite uma maior descentralização da resposta dos meios de emergência e o desenvolvimento de soluções que vão ao encontro das especificidades do território, sendo de salientar, no caso do Algarve, a grande variação sazonal da população, que acarreta desafios acrescidos”, lê-se no comunicado da tutela.

Estão já em construção as futuras instalações do INEM no Algarve, em Loulé, junto à base do helicóptero de emergência médica baseado em permanência na região.

O gabinete do ministro sublinha ainda que o empreendimento resulta de um investimento de 1,8 milhões de euros, realizado pelo município de Loulé, e deverá ficar concluído no final de 2023.