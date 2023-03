Lucro da CGD subiu 45% para 843 milhões de euros em 2022

A Caixa Geral de Depósitos apresentou lucros de 843 milhões de euros, em 2022. Um resultado que vai permitir o pagamento de um dividendo de 352 milhões de euros, “o mais elevado de sempre”, revela a instituição financeira liderada por Paulo Macedo.

Além disso, o Estado irá também recebe o edifício-sede do banco, na João XXI, que estará avaliado em quase 300 milhões, mas ainda está em avaliação, de acordo com o banco. Com estes dois pagamentos, a instituição financeira considera que fica “saldada” metade da recapitalização de 4,9 mil milhões de euros de que foi alvo em 2017.

A instituição financeira revelou que deste resultado, 193 milhões são provenientes da atividade internacional, enquanto os 650 milhões são resultado da atividade doméstica.

A margem financeira disparou 42,8% para 1,4 mil milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro no ano passado, enquanto os resultados com comissões atingiram os 606 milhões de euros. O produto global da atividade aumentou 32,3% para 2,3 mil milhões.

Este nível de atividade foi também possível perante o aumento e limpeza do balanço do banco: o crédito a clientes aumentou 2,2% para 50,8 mil milhões de euros e os recursos de clientes cresceram 6,3% para 83,9 mil milhões.

No final de 2022, a Caixa tinha 5.837 empregados, menos 280 do que os 6.117 de final de 2021. Quanto à rede comercial, em final de 2022, era 515 o número de agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas, menos 27 do que no fim do ano anterior.