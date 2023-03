Costa lamenta vítimas de explosão em Santa Margarida

António Costa lamentou as vítimas do incidente com explosivos que ocorreu esta quinta-feira no Campo Militar de Santa Margarida e que provocou um morto e cinco feridos.

"Neste momento o que temos a lamentar são as vítimas e o envio de uma palavra de conforto às suas famílias", disse o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas, na sequência da inauguração do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, no Algarve.

Costa disse ainda que as circunstâncias em que o incidente ocorreu ainda estão por apurar.

A CNN Portugal dá conta de que a explosão ter-se-á tratado de um acidente durante a realização de exercícios com fogo real.

No local, encontram-se bombeiros das corporações de Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha, acompanhados pela Proteção Civil com 35 operacionais, 12 viaturas e um meio aéreo.

O alerta foi dado às 16h49.