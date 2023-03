Viseu: "Nunca fomos tão ambiciosos"

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) já abriu portas e Viseu estará presente num ano que se descreve como especial uma vez que o município aposta – ainda mais – no seu programa cultural.

Ao Nascer do SOL, Leonor Barata, vereadora com o pelouro da cultura no Município de Viseu, explica que o concelho vai estar representado no stand da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões. A presença, diz, «tem muito a ver com esta ideia de nos querermos afirmar cada vez mais como um grande território para promover o turismo também em rede e articulação entre os diversos municípios», funcionando a BTL como «uma montra daquilo que vamos apresentar ao longo do ano e não só em termos de grandes eventos mas em termos daquilo que é a prática da nossa cidade e do nosso território em termos culturais e artísticos». Até porque, acrescenta Leonor Barata, «quase que me atreveria a dizer que nunca fomos tão ambiciosos como este ano para esta programação».

Em destaque está a celebração dos 900 anos do foral que D. Teresa atribuiu a Viseu. «900 anos é uma data inacreditável sobretudo porque Viseu recebe o foral 20 anos antes da independência do condado portucalense. E isto coloca-nos no território com alguma vaidosice mas com uma enorme responsabilidade também», acrescenta, destacando c onjugação «única» de fatores daquele território, não só em termos de paisagem como de património.

A vereadora viseense destaca que a cidade-jardim conta com um tecido cultural e uma dinâmica associativa que permite ter programação constante ao longo do ano «e que este ano mais ambiciosa é porque estamos com esta comemoração do foral que nos permite a todos, ao mesmo tempo que partilhamos esta alegria e esta responsabilidade, uma reflexão sobre o que é que vamos ter para o futuro e como é que nos estamos a construir para o futuro», acrescentando que «evidentemente Viseu está a situar-se como a melhor cidade para ser feliz e não só para viver».

Felicidade que, defende, se constrói também com este género de iniciativas, todas alavancadas nesta comemoração do foral.

Logo depois de terminar a BTL, Viseu recebe o festival ‘Dizer Poesia’ que traz momentos especiais como juntar a voz de Lena D’Água à Orquestra Juvenil de Viseu. Estará também presente Mundo Segundo. «Vai estar em Viseu com esta ideia importante que é termos uma programação que apanhe as todas as faixas etárias e com esta ideia de desmistificar a poesia como uma coisa muito de elite e muito triste, melancólica, nostálgica».

No que diz respeito às comemorações do foral, o destaque vai para um desfile medieval com uma ceia medieval «e nada disto seria novidade se não fosse mesmo no nosso centro histórico e com esta ideia de recrear um certo ambiente» que dá início a esta comemoração que se estende por seis meses e que terá também conferências «mais académicas para nos situarmos neste legado mas vamos ter sobretudo conversas sobre o poder da história e os diversos sítios para onde a D. Teresa nos pode levar ao longo do ano».

Assim, ao longo de meio ano, vão existir vários espetáculos que de alguma maneira se relacionam com esta temática. Um programa que já existe na cidade mas que este ano terá um sabor especial. Leonor Barata destaca o Festival Literário, o Festival de Teatro Amador, as marchas populares, as Cavalhadas, o Festival de Música Internacional da Primavera, o Que Jazz é este? ou ainda o Outono Quente. Todos estes eventos que já se realizam normalmente estarão subordinados ao tema do foral a que se junta, claro, a Feira de São Mateus.

Leonor Barata destaca o facto de muitos dos artistas serem de Viseu e também o investimento da autarquia. «O investimento que o município faz na cultura, é absolutamente único. Temos um programa de apoio municipal, por concursos, que são raros os municípios que têm. E que permitem às companhias residentes em Viseu ou no território, candidatar os seus projetos e ter alguma parte do financiamento necessário à sua execução».

Assim, a BTL será um lugar de encontro para que se possa mostrar tudo o que é feito na cidade. E Viseu, além de estar presente no stand da CIM, marca presença também no stand que promove a Estrada Nacional 2, os caminhos de Santiago, e estará presente também no Turismo do Centro. «Serão uns dias muito intensos de descoberta e de partilha», finaliza a vereadora.