As Responsabilidades Sociais da Indústria do Turismo

por Roberto Cavaleiro

Muito antes de a epidemia do coronavírus induzir um sono ao turismo, já havia grandes rumores entre os ambientalistas sobre a enorme pegada de carbono causada pela busca frenética dessa indústria pela expansão logística. Em toda a Europa, cidades, locais históricos e resorts de praia sofreram com o peso de acomodar quase 500 milhões de passageiros que chegam anualmente - principalmente por voos de baixo custo, mas também por navios de cruzeiro e passes de comboio baratos. O turismo de massa, incentivado por concelhos famintos por dinheiro, tornou-se um monstro, apesar do descontentamento social dos cidadãos locais cujos bairros foram transformados em pontos quentes de alugueres caros de curto prazo, bares, clubes, pontos de venda de fast food e compras de souvenirs.

Embora a indústria tenha saído do coma no ano passado, os seus líderes continuaram a desconsiderar a crise crescente causada pela mudança climática e a necessidade de exercer uma disciplina para reduzir drasticamente a poluição associada, que tem potencial para levar ao desastre económico e social.

O Sr. André Jordan O.B.E., o decano do famoso triângulo dourado do turismo algarvio, recomendou há dois anos que o caminho a seguir fosse o “Turismo Residencial – Uma Melhor Alternativa” pelo qual o marketing deveria ser dirigido principalmente para pessoas ricas e sofisticadas de boa educação , riqueza e estilo de vida experiente que primeiro experimentará a alta qualidade de hotéis de luxo e depois investirá em imóveis de alto padrão que não apenas permitirão relaxamento, mas também servirão como um local agradável para trabalhar à distância pela Internet. Sugeriu o reforço das infra-estruturas existentes como campos de golfe, marinas e aeródromos privados e chegou mesmo a sugerir a redução da taxa de IVA para 10% para incentivar este crescimento económico.

Talvez ele tivesse razão. A redução recomendada e eventual exclusão do “turismo de baixo custo” e o consequente desperdício de recursos naturais é ambientalmente saudável e os trabalhadores portugueses que foram deslocados pelo turismo poderão regressar aos campos e fábricas para produzir os alimentos e bens que a elite merece através do seu investimento. A não tão nobre maioria dos turistas que muito pouco acrescentam, por comparação, à riqueza de Portugal ficará assim reduzida em número com o fim do “Alojamento Local” e a praga do descontentamento induzido pelo Airbnb e outros operadores turísticos. Espera-se que isso incentive o eventual retorno ao mercado de habitação social de apartamentos e casas com rendas acessíveis para os portugueses.

Mas este é um assunto sério demais para ser banal. O turismo e o seu primo perdulário – a moda – devem apresentar uma agenda irrevogável de auto-regulação que diminuirá os perigos seriamente ameaçadores e resultará em um modo culturalmente aceitável de redução de viagens para todas as seções da comunidade. Caso contrário, a regulamentação governamental e o racionamento tornam-se inevitáveis.

Tomar 03-03-2023