Pelo menos 15 mortos em acidente com autocarros escolares na África do Sul

Uma colisão entre dois autocarros que transportavam alunos para a escola e um veículo pesado fez pelo menos 15 mortos esta sexta-feira, na província de Limpopo, no nordeste da África do Sul, segundo avança a imprensa local.

O Departamento Provincial de Transportes e Segurança Comunitária, citado pelo jornal sul-africano The Times, revelou que as equipas de salvamento estão a trabalhar no local do acidente.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

A mesma fonte explicou mais tarde na sua conta do Twitter que "o local da colisão entre vários veículos no R-579 em Motetema, no distrito de Sekhukhune, foi limpo" e que a circulação na estrada já foi restabelecida.