Mais de cem imigrantes pagavam 100 euros para dormir em armazéns em Faro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fiscalizou na quinta-feira em Monte Sabino, Faro, seis armazéns onde residem mais de 100 cidadãos estrangeiros, após terem notado "um registo anormal" de pessoas com a mesma morada, avança a Lusa.

Na ação de fiscalização, "apurou-se que os proprietários alugaram cada armazém por 700 euros mensais aos inquilinos, que ali colocaram beliches, subalugando depois cada colchão por 100 euros por mês", explicou o SEF em comunicado.

A fonte revelou que as pessoas que ali residem "estão dependentes de conterrâneos, sócios gerentes de empresas prestadoras de serviços para cedência de mão-de-obra para explorações agrícolas, em que o exercício profissional não é desempenhado de forma contínua".

No total foram identificados 132 homens estrangeiros, quatro dos quais foram notificados para saírem do país, lê-se na nota.

O SEF informou que irá reportar esta situação às autoridades competentes para serem verificadas as condições de habitabilidade em que estes cidadãos se encontram.

A maioria destas pessoas está em processo de regularização através do mecanismo previsto no n.º2 do artigo 88.º da Lei de Estrangeiros, que estabelece as condições para se obter uma autorização de residência para o exercício de atividade profissional com dispensa de visto de residência, conclui o SEF.