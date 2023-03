Menos frio na próxima semana mas a chuva está de volta

A chuva vai começar de sul para norte e será mais intensa na tarde do dia 5, domingo, onde haverá ainda a possibilidade de queda de neve na Serra da Estrela e no Gerês.





A partir da próxima semana as temperaturas vão aumentar, mas a chuva vai regressar a todo o país já a partir de domingo.

As máximas irão rondar os 18ºC, mas Santarém poderá chegar aos 21ºC no final da próxima semana .

"Vai entrar uma massa de ar mais quente. O anticiclone que neste momento está localizado nas ilhas britânicas vai deslocar-se e vai permitir a passagem de uma corrente de oeste que vem do Atlântico com ar mais quente e também com mais conteúdo em vapor de água e portanto, chuva", explicou à CNN Portugal uma especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chuva vai começar de sul para norte e será mais intensa na tarde do dia 5, domingo, onde haverá ainda a possibilidade de queda de neve na Serra da Estrela e no Gerês.