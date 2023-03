Lula fazendo opção perigosa

O Lula da Silva deste terceiro mandato está se revelando muito amargo e fazendo opção pelas antigas teses da esquerda. O desastre na cena internacional vai se configurando. Voltou a falar na importância de estreitar laços com a África, que já deve muito e não paga ao Brasil. Os americanos já estão desconfiados de suas relações com países como Venezuela, Cuba, Rússia e China. Ganhou espaço na mídia ao se apresentar como mediador na guerra na Ucrânia, que resiste em denominar de invasão. Mas as simpatias manifestas por Moscovo invalidam o oferecimento. Este mês tem viagem marcada a Pequim. No campo interno, o Governo se omite diante da volta de invasões de propriedades rurais, do insistente discurso raivoso contra o governo anterior e o baixo nível dos ministros começa a ser percebido. O tempo passa e a economia não reage. Hoje em dia nenhuma ação política compensa desgaste com crise na economia . O ano promete.

VARIEDADES

• O saldo do Carnaval no Brasil este ano não fica apenas no exagero do nudismo e do sexo em geral. Bateu todos os recordes de ocupação hoteleira, não apenas no Rio de Janeiro, com a orla de Copacabana com ocupação plena. No resto da cidade, pouco mais de 96%, sendo um terço de estrangeiros, como americanos, que voltaram a viajar, e argentinos, em especial. Na Bahia, foram mais de dois milhões e meio, sendo um milhão em Salvador, e com ocupação hoteleira perto dos 100%. Apesar de muita chuva, o Rio teve 27 mil grandes barcos. A tragédia no litoral de São Paulo, com chuvas provocando meia centena de mortos, não arrefeceu a folia no resto do país.

• No meio cultural, o assunto pós-carnaval é o Mausoléu da Academia Brasileira, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, em péssimo estado de conservação, com goteira em cima do túmulo de Machado de Assis. O assunto veio a público quando a herdeira de Nélida Piñon descobriu que a ex-presidente da ABL estava com o nome trocado no local que lhe era reservado.

• A entrega ao setor privado, em leilões, dos poços de petróleo em terra pela Petrobras apresenta excelentes resultados e já são mais de cem mil barris por dia de produção.

• O futebol no Rio já está com as torcidas presentes. A média por jogo é de 40 mil pagantes. O último jogo do Flamengo teve mais de 60 mil. Aliás, o rubro-negro possui a torcida mais participativa, seguido do Fluminense e do Vasco.

• O presidente da Academia Brasileira e colunista do Grupo Globo, Merval Pereira, registra em artigo no jornal do fenômeno da sra. Janja da Silva, que declarou ter Evita Perón como referência. Na viagem aos EUA, apareceu nas fotos de Lula com Biden.

• O obsessivo revanchismo contra o presidente Bolsonaro chegou ao ponto de quebrar o sigilo do registro de sua vacinação. Os riscos doEX-P presidente ser preso ao regressar ao Brasil são enormes.

• Vitor Sobral inaugurou seu quarto restaurante em São Paulo.

• A Azul anunciou seu voo direto, seis dias da semana, de Campinas para Paris.

• A campeã do Carnaval do Rio, Imperatriz Leopoldina, é a primeira escola de samba dirigida por uma mulher.

• Imensas críticas à norma da UE que dificulta envio de livros para países membros. Afeta muito o intercâmbio Brasil-Portugal. As obras enviadas ficam detidas na Alfândega e muita gente desiste de apanhar, apesar da cobrança irrisória. Um absurdo!

• O Judiciário no Brasil surpreende a cada momento. O novo juiz da Lava-Jato, Eduardo Appio, além de crítico de seu antecessor, Sergio Moro, hoje senador, contribuiu com modesta doação para a campanha de Lula da Silva. Ao que parece, os processos pendentes, em que a maioria dos envolvidos é do partido de Lula, podem ficar prescritos ou inocentar os acusados.

Rio de Janeiro, março de 2023