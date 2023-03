Ricardo Pereira na equipa técnica de Roberto Martínez

Portugal joga com o Liechtenstein, em Alvalade, no dia 23 de março, e com o Luxemburgo, fora, no dia 26, em jogos de qualificação para o Euro'2024.





Ricardo Pereira, antigo internacional português, está de regresso à seleção nacional para assumir funções como treinador de guarda-redes. A informação foi avançada este sábado pelo jornal Record.

O antigo guarda-redes, já está há dois anos na Federação Portuguesa de Futebol a trabalhar nos escalões mais jovens. O espanhol Iñaki Bergara também assumirá estas funções na equipa técnica liderada por Roberto Martínez.

Ricardo, de 41 anos, foi 79 vezes internacional por Portugal. Já Bergara, também ele antigo guarda-redes, está na equipa técnica de Martínez desde o Swansea até mais recentemente à Bélgica.

Iñaki, de 61 anos, já foi jogador do Alavés, Murcia, Real Sociedad e Logroñés.

Recorde-se que a equipa técnica de Roberto Martínez contará ainda com o espanhol Jesús Seba com as funções de observador, e ainda o inglês Richard Evans. O lote deverá ser encerrado com a chegada de um outro português como adjunto, cujo nome não é conhecido.

