Assassinado maior assassino em série do Brasil

O maior assassino em série do Brasil, Pedro Rodrigues Filho, foi este domingo morto por encapuzados em frente à casa da sua irmã, no bairro Ponte Grande, no concelho de Mogi das Cruzes, nos arredores de São Paulo.

A informação foi avançada pela policia, que adiantou ainda que os homens, encapuzados, dispararam à queima-roupa.

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, é responsável por mais de 100 assassínios, incluindo o do seu pai, confessou o próprio e saiu em liberdade em 2018, depois de ter cumprido uma pena de 42 anos de prisão.

O assassino converteu-se numa celebridade do YouTube, tendo ainda lançado um livro e feiro um documentário.

"Pedrinho Matador", como era conhecido, foi acusado de matar pelo menos 71 pessoas, incluindo narcotraficantes, violadores, pedófilos e ladrões, apesar de ter confessado o assassínio de mais de 100 pessoas, sendo que, a maioria dos assassinatos ocorreu quando este estava preso.

Em várias entrevistas, o assassino disse que matava "por prazer e vingança" quem tinha um passado criminoso, pelo que achava que "fazia um bem à sociedade".

Alegadamente, Pedro Rodrigues Filho, terá matado as suas primeiras vítimas aos 11 anos e, quando o seu pai ficou sem trabalho, disparou contra o vice-presidente do município de Alfenas por o ter despedido depois de o acusar de roubo.

Anos mais tarde, matou o próprio pai quando descobriu que tinha assassinado a mãe com uma faca.